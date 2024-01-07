Две трети опрошенных немцев хотели бы, чтобы Шольц передал пост канцлера Писториусу

Только 24,6% респондентов выступили против

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Почти две трети немцев хотели бы, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера ФРГ еще во время текущего легислатурного периода нынешнему министру обороны Борису Писториусу. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

Согласно результатам исследования, 64,3% респондентов признались, что хотели бы передачи полномочий канцлера Писториусу. Только 24,6% выступили против, еще 11,2% воздержались от ответа. Причем даже большинство сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членами которой являются оба политика, хотят видеть на посту главы правительства действующего министра обороны (47,9% против 47,1%).

Опрос показал, что СДПГ с Шольцем как кандидатом в канцлеры в случае выборов в Бундестаг готовы поддержать 19% опрошенных, в то время как с Писториусом - 23%. "Его популярность высока среди избирателей всех партий - от Левой партии до "Альтернативы для Германии". Таким образом, в принципе симпатии на стороне Писториуса", - констатировал руководитель Insa Херман Бинкерт. В рейтинге популярности среди немецких политиков Писториус занимает первое место с большим отрывом, в то время как Шольц после двух лет пребывания у власти является самым непопулярным канцлером всех времен.

В опросе, который проводился 4-5 января, участвовали 1 004 человека.

Как отметила Bild, если выборы в ландтаги (земельные парламенты), которые пройдут в сентябре в трех федеральных землях, Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, закончатся провалом для социал-демократов, то СДПГ "может нажать на тормоз" и вынудить Шольца передать власть Писториусу.