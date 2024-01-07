В Дагестане прошел зимний забег при участии 250 человек из 20 городов РФ

Они преодолели дистанцию в 12 км из Махачкалы в Каспийск

МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Участниками зимнего забега Dagrun-2024 в Дагестане стали 250 человек из 20 городов России. Они преодолели дистанцию в 12 км из Махачкалы в Каспийск, сообщил ТАСС руководитель бегового клуба Dagrun Максим Королев.

"В забеге приняли участие 250 человек. Это жители Дагестана, туристы. Присоединились гости из Волгограда, Ставрополя", - сказал Королев.

Маршрут пролегал от проспекта Петра Первого в Махачкале до улицы Ленина в Каспийске. Участок на время забега был перекрыт для автомобильного движения.

По словам Королева, мероприятие приурочили к четырехлетнему юбилею клуба, участниками которого за это время стали более 2 тыс. человек, организаторы провели более 10 крупных забегов, в том числе в Дербенте и в горных районах Дагестана.

"Призовых мест в данном забеге не было, так как он является дружественным. Однако мы наградили участников клуба, которые отличились на протяжении 2023 года", - добавил Королев.

Забег прошел при поддержке администрации Махачкалы, министерства по физической культуре и спорту Дагестана и администрации Каспийска.