На Ставрополье в 2024 году откроются шесть новых туристических маршрутов

Туроператоры уже сформировали их

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. Туроператоры сформировали на Ставрополье шесть новых туристических маршрутов, которые станут доступны отдыхающим в 2024 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Туроператорами сформировано шесть новых туристических маршрутов: "Архипелаг скалистых островов" ("17 лакколитов"), "Богатство Ставрополья", "Встречи с чудесами Кавказа", "По лермонтовским местам", "Кавказ на максимум: путешествие от Адыгеи до Дагестана", "Кавказ в твоем сердце". Они объединят неповторимую красоту и историю Кавказских Минеральных Вод и гор седого Кавказа с их многонациональными традициями и культурой. Эта работа будет продолжена", - отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что на Ставрополье ведется системная работа по выполнению поручения главы государства Владимира Путина о формировании новых туристических маршрутов. В последнее время особой популярностью у гостей и жителей края пользуются экологический, сельский и промышленный туризм. В их числе "Путешествие на Воды", "Родное Ставрополье", "Все профессии важны, все профессии нужны" и другие.

По данным пресс-службы, всего по территории региона проходит более 300 туристических маршрутов различной направленности.