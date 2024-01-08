В 15 регионах России провели новогодние мероприятия для детей десантников

Их посетили более 12 тыс. детей, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Новогодние утренники и елки для семей военнослужащих воздушно-десантных войск прошли в 15 регионах РФ. Как сообщили в Минобороны РФ, их посетили более 12 тыс. детей.

"Новогодние утренники и елки посетили более 12 тыс. детей в 15 регионах Российской Федерации. Командование соединений, воинских частей и учреждений совместно с региональными властями, органами местного самоуправления провели новогодние мероприятия для детей военнослужащих воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Центральном доме Российской армии прошла елка командующего воздушно-десантных войск. Дети военнослужащих из Приморского края посетили новогодние представления в Театре драмы УГО имени В. Ф. Комиссаржевской, где им показали музыкальную новогоднюю "Сказку елочных игрушек", а во Владивостоке - побывали в дельфинарии. Кроме того, Театр юного зрителя из Ульяновска провел новогоднюю елку для детей ульяновского соединения, а в Великом Устюге свои двери распахнул дом Деда Мороза.

"Новогоднее театрализованное представление состоялось в Рязанском драматическом театре. Артисты тульского и костромского цирков устроили новогодние представления для членов семей военнослужащих тульского и ивановского соединений. Дети военнослужащих из Псковской области посетили новогодние елки в кукольном театре и Псковском планетарии. По окончании новогодних торжеств дети получили от Деда Мороза и Снегурочки новогодние подарки и сладости", - отметили в военном ведомстве.