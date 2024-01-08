Умер первый врач, применивший иммунодепрессанты в трансплантологии

Ему было 93 года

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Британский хирург Рой Калн, впервые в мире использовавший препараты против отторжения трансплантатов при пересадке органов, умер 6 января в возрасте 93 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Би-би-си со ссылкой на сына врача.

По его данным, причиной смерти Кална стала сердечная недостаточность.

В 1968 году Рой Калн провел первую в Европе успешную операцию по пересадке печени. В 1978 году он стал первым врачом, применившим иммунодепрессанты для борьбы с отторжением органов. В 1987 году Калн и его коллега Джон Уоллуорк впервые провели успешную пересадку печени, сердца и легких в рамках одной операции.

В 1974 году Калн стал членом Королевского общества Великобритании, в 1986 году он был посвящен в рыцари за свои заслуги. В 2021 году в честь Роя Кална было названо отделение трансплантации в кембриджской больнице Адденбрук.