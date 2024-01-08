В Бурятии перенесли срок завершения реконструкции театра "Ульгэр" на конец года

Готовность объекта составляет 35%

УЛАН-УДЭ, 8 января. /ТАСС/. Завершение реконструкции здания Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" перенесли с начала на конец 2024 года, сообщила ТАСС директор театра Баирма Дашидоржиева.

"Реконструкция продлена. Открытие должно было состояться в марте, но теперь сроки перенесены на ноябрь 2024 года", - сказала Дашидоржиева.

Она добавила, что предстоит закупить и установить звуковое и световое оборудование, мебель, одежду сцены, занавес. Необходимо будет обустроить служебные помещения, мастерские, гримерные, цеха, буфет - все это также входит в проект по реконструкции учреждения культуры.

В управлении капитального строительства правительства Бурятии уточнили, что готовность объекта составляет 35%. В настоящий момент там ведутся работы по "вживлению колонн в стены", устройству внутренних инженерных сетей, вентиляции, канализации, а также электромонтажные работы, подготовка подвальных помещений под полы и перегородки, монтаж пожарных лестниц и устройство кровли.

"Реконструируемое здание является объектом культурного наследия. В ходе работ были выявлены скрытые дефекты строения, для их устранения необходимо было скорректировать работу, что потребовало дополнительного времени. На сегодняшний день все проблемные вопросы изучены, разработаны новые проектные решения, но это может сказаться на задержке окончания строительства <…>. Если ставить на весы сроки и качество, последнее будет в приоритете", - подчеркнули в управлении.

О реконструкции

Реконструкция здания театра ведется с 2022 года по нацпроекту "Культура". Стоимость работ оценивалась в более 900 млн рублей. После реконструкции площадь театра увеличится в 2,5 раза, в здании появятся современный зал со светозвуковым оборудованием, студия звукозаписи, мастерские, детское кафе и театральная студия и другое. Кроме того, будут созданы условия для маломобильных детей. Зрительный зал будет расширен до 200 посадочных мест.

"В ближайшие два года в Улан-Удэ приедут четверо студентов-целевиков, которые обучаются в Театральном художественно-техническом колледже в Москве. Молодые люди осваивают специальности "светорежиссура" и "звукорежиссура", - отметила Дашидоржиева. - В 2025 году в Бурятию вернется и начнет работать группа из 13 человек, обучающихся сейчас в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге: восемь актеров, два режиссера, два художника и один театровед".

Об истории театра

Театр "Ульгэр" основан в 1967 году в Улан-Удэ. Это единственный в Бурятии театр для детей и юношества, четырежды лауреат театральной премии России "Золотая маска", лауреат премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. В репертуаре театра спектакли, поставленные по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.

Здание "Ульгэра" было построено в 1916-1917 годы. В 2017 году здание было признано аварийным. Коллектив "Ульгэра" вынужден был временно переехать в дом, не приспособленный для театра.