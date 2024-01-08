Командование Владимирского ракетного объединения исполнило мечты двух детей

Стратегические ракетчики также организовали экскурсию для воспитанников подшефного детского дома

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Командование Владимирского ракетного объединения в рамках акции "Елка желаний" исполнило мечты двух детей. Как сообщили в Минобороны РФ, семилетняя София получила в подарок кукольный дом, а пятилетний Миша - игрушечную пожарную машину.

"Командующий Владимирским ракетным объединением генерал-лейтенант Олег Глазунов, его заместители, а также командиры соединений РВСН исполнили желания детей в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний". Так, командующий объединением снял с елки открытку и исполнил заветное желание семилетней Софьи о кукольном доме, а заместитель командующего по военно-политической работе полковник Максим Храмцов подарил пятилетнему Михаилу детскую пожарную машинку", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Дед Мороз со Снегурочкой пришли в дом к детям и в ходе поздравления с Новым годом оставили детям подарки. Кроме того, дети получили сладости и рассказали стихотворения.

Стратегические ракетчики также организовали экскурсию в Тейковское соединение (Ивановская область) для воспитанников подшефного детского дома. Дети посетили музей ракетного соединения, ознакомились с вооружением, военной и специальной техникой РВСН.