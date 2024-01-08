В Алтайском крае из-за метели перекрыли участок трассы К-03

Ограничение ввели для всех видов транспорта

БАРНАУЛ, 8 января. /ТАСС/. Ограничение для движения автомобилей ввели в Алтайском крае на участке трассы К-03 протяженностью около 70 км из-за метели. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"По данным "Алтайавтодора", с 07:30 (03:30 мск) введено ограничение для всех видов транспорта (порывистый ветер до 20 м/с, отсутствие видимости, снег, метель) на дороге регионального значения К-03 на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска", - говорится в сообщении.

Ранее в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 8-9 января. По данным синоптиков, ожидаются усиление ветра с порывами до 28 м/с, снег, метель, гололед, температура воздуха опустится до минус 16 градусов.