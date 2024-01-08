ВОЗ заявила, что местонахождение части пациентов и врачей больницы в Газе неизвестно

Расширение боевых действий в окрестностях "Аль-Аксы" вынудило большинство медицинских работников и более 600 их подопечных покинуть госпиталь, отметил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус

ДУБАЙ, 8 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет сведений о местонахождении сотен пациентов и медицинских работников больницы "Аль-Акса" в Газе. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, опубликовавший соответствующее сообщение в X (ранее Twitter).

Он отметил, что расширение боевых действий в окрестностях "жизненно важной больницы "Аль-Акса" в центральной части Газы вынудило более 600 пациентов и большинство медицинских работников покинуть медицинское учреждение". "Их местонахождение в настоящее время неизвестно", - указал Гебрейесус, отметив, что в медицинском учреждении "остались только пять врачей и, у них, по словам руководства больницы, нет еды".

Он также сообщил, что по данным, предоставленным Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, в больнице "большое количество раненых, нуждающихся в срочной помощи", однако само медучреждение крайне нуждается в "медицинских работниках, медикаментах и койках". "Но больше всего им нужно, чтобы их больница, а также ее персонал, пациенты и семьи были защищены от военных действий. Спустя три месяца после начала этого конфликта немыслимо, чтобы самая насущная потребность - защита здравоохранения - не была обеспечена", - подчеркнул глава ВОЗ.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа начали массированный ракетный обстрел Израиля и вторглись на его территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. В ответ Израиль приступил к нанесению ударов по палестинскому анклаву, а затем начал там наземную операцию.