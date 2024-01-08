На Камчатке до 2028 года планируют установить восемь комплексов для проведения СМЭ

Они позволят организовать автономную работу медиков в отдаленных местностях

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 января. /ТАСС/. 8 мобильных комплексов для проведения судмедэкспертизы (СМЭ) установят до 2028 года в Корякском округе на Камчатке. Комплексы позволят организовать автономную работу медицинского персонала в отдаленных местностях, сообщил ТАСС министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Денис Прудкий.

В настоящий момент в небольших селах Корякского округа на Камчатке нет возможности оперативно провести процедуру установления причины смерти человека. Для проведения этой процедуры тела отправляют в районные центры.

"Восемь мобильных комплексов для проведения СМЭ установят в селах Корякии в ближайшие 3-4 года. Они будут распределены таким образом, что добираться до них из близлежащих населенных пунктов будет максимально удобно, не вертолетом, а, например, на снегоходе или вездеходе. Это позволит решить многолетнюю проблему с захоронением тел умерших в селах на севере Камчатки", - сказал министр.

Он уточнил, что первый мобильный комплекс появится в селе Каменское в 2024 году. Эти комплексы могут быть использованы как в составе медицинских и судебно-медицинских учреждений, так и автономно. Они позволят организовать автономную работу медицинского персонала в отдаленных местностях. Кроме того, для установки комплекса не требуется разработка проектной документации, после прибытия на место он готов к работе через 15 минут.

Всего в селах Корякского округа расположено 29 населенных пунктов, в которых проживают около 15,5 тыс. человек.