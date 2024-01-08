В Заполярье из-за метели закрыли проезд к селу Териберка

Движение ограничили на дороге Кола - Серебрянские ГЭС

МУРМАНСК, 8 января. /ТАСС/. Дорога к популярному среди туристов селу Териберка в Мурманской области закрыта из-за метели и плохой видимости.

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

"С 04:00 мск закрыты проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, автоподъезды к селу Териберка и поселку Туманный из-за усиления ветра, снега, метели, отсутствия видимости", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС предупредили об усилении ветра до 27 м/с и метели утром 8 января.

Проезд к селу закрывают второй раз за несколько дней, ранее движение всех видов транспорта ограничивали на два дня. Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села на побережье Баренцева моря.