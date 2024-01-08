В Москве ожидаются переменная облачность и до минус 17 градусов

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 15 до минус 17 градусов. В ночь на вторник ожидаются до минус 17 градусов, облачность, небольшой снег, гололедица.

Ветер западный, 3-8 м/c. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус 15 до минус 20 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов, местами - до минус 23 градусов.