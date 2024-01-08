В Бурятии сообщили о запуске программы адаптации жилья для участников СВО с инвалидностью

Речь идет о внедрении более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования в зависимости от потребности

ТАСС, 8 января. Программу адаптации жилья для участников специальой военной операции (СВО) с инвалидностью запустят в Бурятии, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.

"Запускаем у нас в Бурятии по поручению Владимира Владимировича Путина программу по адаптации жилья участников СВО с инвалидностью <…>. Программа адаптации квартир и домов для тех бойцов, у кого проблемы с опорно-двигательными функциями (колясочникам), со зрением, со слухом и прочим, предусматривает более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования в зависимости от потребности. Функциональные кровати, система "умный дом", подъемники и многое другое", - написал губернатор.

Он добавил, что в регионе для бойцов, которые получили травмы в зоне проведения СВО, введены дополнительные ставки учителей начальной военной подготовки в школах, открылись курсы в региональном педагогическом колледже по соответствующей профессиональной переподготовке, которые предусматривают получение стипендии в размере 42 тыс. рублей.