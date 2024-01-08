В 2023 году заблокировали 70 тыс. интернет-ресурсов с фейками о ВС РФ и органах власти

В 2022 году эти показатели были выше, отметили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Почти 70 тыс. интернет-ресурсов с фейками, дискредитирующими действия Вооруженных сил РФ и органов власти России, было блокировано в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Прокуроры пресекают распространение противозаконной информации в условиях беспрецедентной антироссийской информационной кампании, в которой задействованы крупные иностранные интернет-площадки, информационные агентства и другие СМИ", - отметили в пресс-службе надзорного ведомства, отвечая на запрос ТАСС.

"Главной целью недружественных государств и их пропагандистов остается дискредитация действий Вооруженных сил Российской Федерации в специальной военной операции и органов власти страны по защите интересов граждан, поддержанию международного мира и безопасности", - отметили в Генпрокуратуре. В ходе противодействия этой тотальной гибридной войне Генпрокуратура направила в 2023 году в Роскомнадзор 555 требований о блокировке фейков. "Удалено или заблокировано свыше 69 тыс. интернет-ресурсов", - отметили в Генпрокуратуре.

В 2022 году эти показатели были выше - год назад прокуроры направили в Роскомнадзор 853 требования о блокировке таких фейков, удалено 128 тыс. интернет-ресурсов. "Таким образом, налицо уменьшение объема распространяемой дезинформации. Не в последнюю очередь это обусловлено блокировкой в прошлом году крупных иностранных социальных сетей Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС), Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) и Twitter (X)", - отметили в Генпрокуратуре.

Распространение фейков

Тематика фейковых публикаций не отличается разнообразием, констатировали в надзорном ведомстве. "Преимущественно, она связана со специальной военной операцией. Нередко встречаются заведомо ложные публикации, касающиеся экономической ситуации в стране, принимаемых органами государственной власти решений, - отметили в Генпрокуратуре. - Некоторое время назад муссировалась угроза применения ядерного оружия". А в преддверии единого дня голосования 10 сентября 2023 года усилился поток информации о якобы нарушениях, допускаемых в ходе выборов всех уровней.