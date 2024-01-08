В ГП заявили о росте в интернете числа публикаций с оправданием экстремистских поступков

В надзорном ведомстве рассказали, что если в 2022 году в Роскомнадзор было направлено 167 требований о блокировке информации по экстремистской и террористической тематике в отношении 14 тыс. сайтов, то в прошлом году цифра выросла до 388 и в отношении 19 тыс. сайтов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России отмечает рост антироссийских публикаций в интернете с пропагандой или оправданием экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Генеральная прокуратура РФ постоянно мониторит информацию в сети Интернет, в мессенджерах и социальных сетях. В последнее время акценты антироссийских публикаций сместились в сторону пропаганды и оправдания экстремистских поступков отдельных граждан, призывов к насильственным действиям по мотивам национальной, религиозной, социальной и расовой ненависти и вражды", - отметили в Генпрокуратуре, отвечая на запрос агентства.

"Если в 2022 году в Роскомнадзор было направлено 167 требований [о блокировке информации] по экстремистской и террористической тематике в отношении 14 тыс. сайтов, то в 2023 году цифра уже выросла до 388 и в отношении 19 тыс. сайтов", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили также, что зарубежные деструктивные силы "всегда использовали наши проблемы в своих противоправных целях, вмешиваясь во внутренние дела государства. Их "информационные" материалы угрожают основам конституционного строя страны, дискредитируют действия органов власти".

В связи с этим в Генпрокуратуре назвали закономерным рост числа направляемых в Роскомнадзор требований по блокировке материалов иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. В 2023 году в Роскомнадзор было направлено 58 требований о блокировке материалов нежелательных НПО, в то время как в 2022 году - 15.