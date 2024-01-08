В ГП заявили, что в 2023 году выявили более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ

Все они заблокированы, отметили в надзорном ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России в 2023 году выявила более 300 сайтов с призывами к финансированию ВСУ, все они были блокированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, отвечая на запрос агентства.

"Существенную помощь прокурорам оказали изменения в ст. 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В них выделен отдельный признак противоправных публикаций, содержащих призывы к финансированию противника (в основном ВСУ). На этом основании заблокировано 306 сайтов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Согласно дополнениям к закону, к нарушающей закон информации, которая подлежит внесудебной блокировке на основании обращения Генпрокуратуры России, отнесена "информация, содержащая предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Российская Федерация, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования".