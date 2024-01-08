В ГП рассказали о законопроекте по оперативной блокировке в сети противоправного контента

Его разработали "совместными усилиями" с Минцифры и Роскомнадзором, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Генпрокуратура России совместно с профильными ведомствами подготовила законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в интернете с применением специализированной информационной системы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В настоящее время Генеральной прокуратурой совместно с Минцифры России и Роскомнадзором ведется кропотливая работа, направленная на совершенствование механизма противодействия распространению в интернете противоправного контента. Совместными усилиями разработан законопроект, регламентирующий оперативное решение по блокированию вредоносных сайтов с использованием специализированной информационной системы", - сообщили в надзорном ведомстве, отвечая на запрос агентства.

В Генпрокуратуре утверждают, что постоянно ведется мониторинг информации в интернете, мессенджерах и социальных сетях на предмет противоправного контента. Только в 2023 году (по состоянию на 25 декабря) Генпрокуратура направила в Роскомнадзор свыше 2 000 требований о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете (в 2022 году - 1 699 требований).

Также Генпрокуратура заявила, что выявляет онлайн-сервисы, предлагающие купить поддельные документы или содержащие информацию с нарушением законов "О рынке ценных бумаг", "О Центральном банке РФ", "О банках и банковской деятельности" (с предложениями вложений в ценные бумаги или получением кредитных услуг в обход действующих норм законодательства, включая финансовые пирамиды - прим. ТАСС). За 2023 год Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 306 требований об ограничении доступа к 41 798 таким интернет-ресурсам - сайтам, страницам в соцсетях, приложениям и так далее.