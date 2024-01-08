Сальдо заявил, что колебания воды ниже Каховской ГЭС не повлияли на военную обстановку

Губернатор Херсонской области сообщил, что уровень воды в Днепре на этом участке вернулся к норме

ГЕНИЧЕСК, 8 января. /ТАСС/. Изменения уровня воды в Днепре ниже Каховской ГЭС после ее разрушения украинскими военными не оказали заметного влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уровень воды в Днепре ниже разрушенной Каховской ГЭС вернулся к норме. Пока какого-то заметного влияния этого фактора на военную обстановку не отмечено", - сказал Сальдо.

Выше Каховской ГЭС больше не существует Каховского водохранилища, вместо него образовалось новое русло реки Днепр. "Когда будет восстановлена - а точнее, отстроена заново - Каховская плотина, водохранилище вновь наполнится водой", - добавил Сальдо.

Линия боевого соприкосновения в Херсонской области проходит по Днепру. Правобережье занято ВСУ, левый берег - российскими силами. Украинское командование ежедневно направляет небольшие группы солдат на лодках форсировать реку, однако их уничтожает артиллерия.

Утром 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Погибли 57 человек, 175 госпитализированы.