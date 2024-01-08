Порядка 1,3 тыс. детей из Белгорода отправят на отдых в другие регионы

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в пунктах временного размещения находятся около 300 жителей, которые приняли решение временно переехать

ТАСС, 8 января. Порядка 1,3 тыс. детей из Белгорода отправят на отдых в загородные лагеря в других регионах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"За последние сутки к нам поступило 1,3 тыс. заявок на то, чтобы отправить детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов. Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - написал он.

По словам губернатора, в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать. "Занимаемся восстановлением после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ города Белгорода. Сегодня утром я провожу совещание", - добавил Гладков.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.