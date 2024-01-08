Пострадавшие из-за аварии жители Климовска не будут платить за отопление в январе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о запуске отопления в социальных объектах

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Жители микрорайона подмосковного Подольска Климовск, которые пострадали из-за аварии, не будут платить за отопление в январе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платежке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию - оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявление подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме", - написал Воробьев.

Он также упомянул, что накануне вечером провел несколько встреч с жителями Климовска. "В таком формате мы будем разговаривать регулярно, пока не решим все проблемы с отоплением в микрорайоне. Следующая встреча сегодня в 10 утра", - отметил Воробьев.

Кроме того, губернатор Подмосковья рассказал о запуске отопления в социальных объектах с завтрашнего дня. "Мы понимаем, что сегодня и завтра мы должны пустить [отопление в] жилье. И тут же перейти к запуску социальных объектов: школы и детские сады", - добавил Воробьев.

Также на встрече обсудили ремонт сетей в городе. Как подчеркнул Воробьев, перекладка труб, работа с задвижками, работа на магистралях, центральном тепловом пункте, в подвалах домов, которые сейчас видят жители в разных частях города, являются срочными мерами, у которых "одна цель - как можно скорее вернуть тепло туда, где его еще нет". После, как заявил Воробьев, будут проводиться в порядок сети всего города. "Именно поэтому нам было важно, чтобы при поддержке правоохранительных органов и котельная, и сети были переданы в муниципальное управление. Дальше мы будем модернизировать и менять все узлы, которые несут в себе хоть какой-то риск. Здесь нам помогут и областные, и федеральные программы в сфере ЖКХ", - объяснил губернатор Подмосковья.

Авария в Климовске

4 января глава Подольска Григорий Артамонов сообщил, что в муниципалитете произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в некоторых населенных пунктов Подмосковья в ночь с 3 на 4 января опускалась ниже 30 градусов и была на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса.

По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". Вечером 5 января был запущен котел. 6 января Артамонов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера в Подольске. Из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.