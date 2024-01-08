В Псковской области исполнили желания 300 детей в рамках акции "Стань Дедом Морозом"

Среди самых популярных детских желаний были мягкие игрушки Кот-батон и Гусь-обнимусь

ПСКОВ, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники Псковского областного отделения Российского детского фонда при помощи жителей региона, а также сотрудников бюджетных учреждений и коммерческих организаций исполнили новогодние желания порядка 300 детей из интернатов и малообеспеченных семей в рамках акции "Стань Дедом Морозом". Участие в ней приняли дети из 10 районов области, сообщила ТАСС заместитель председателя регионального отделения детского фонда Юлия Колесова.

"Мы успешно завершили акцию "Стань Дедом Морозом": очень рады, что в ней с удовольствием приняли участие множество отзывчивых и неравнодушных людей и порадовали наших подопечных теми подарками, которые они мечтали получить. В этом году у нас реализовано порядка 300 желаний: их загадали ребята из десяти районов Псковской области, из служб социальной реабилитации несовершеннолетних, из сельских школ. То есть получился очень большой охват, и нам удалось найти для каждого ребенка своего Деда Мороза", - рассказала собеседница агентства.

Среди самых популярных детских желаний, которые приняли сотрудники фонда, - мягкие игрушки Кот-батон и Гусь-обнимусь. Дети просили подарить им наиболее масштабные версии - в длину такие плюшевые звери достигают почти двух метров.

Чтобы принять участие в акции, дети должны были своими руками сделать новогоднюю открытку и написать на ней свое желание. Сотрудники детского фонда размещали их в социальных сетях, приглашая любого желающего стать Дедом Морозом и исполнить мечту конкретного ребенка. Желающих стать добрыми волшебниками оказалось так много, что детские открытки находили благотворителей за считанные минуты.

Обязательное условие акции - каждый ребенок, получивший подарок, должен сфотографироваться на память со своим новогодним сюрпризом. Все эти снимки сотрудники фонда размещают в своих социальных сетях.

"По сути, это, можно сказать, своеобразная галерея детских улыбок. И кстати, не только детских. Добрые эмоции мы видим и на лицах взрослых, наших дарителей, Дедов Морозов. Жителям Пскова, которые взяли открытки и принесли ребятам подарки, мы обязательно взамен отдаем детскую открытку в качестве напоминания о добром деле. Некоторых это очень заставляет расчувствоваться. Например, одна девушка чуть не расплакалась - настолько сильно ее тронуло", - рассказала Колесова.