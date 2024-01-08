В МВД предупредили, что финансовые пирамиды маскируются под интернет-проекты

Они стараются дистанционно привлекать деньги и цифровую валюту, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Финансовые пирамиды в России превратились в интернет-проекты, замаскировавшись под инвестиционные компании и форекс-дилеров, но принцип их работы не поменялся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Современные финансовые пирамиды изменили тактику, но не принципы своей работы. Они активно приспосабливаются к тенденциям развития финансового рынка, появлению новых финансовых услуг и экономической инфраструктуры, цифровых финансовых технологий", - сказали в пресс-центре.

Системный мониторинг криминогенной обстановки на финансовом рынке свидетельствует об активной трансформации способов совершения преступлений финансовыми пирамидами, добавили в ведомстве. В частности, традиционные формы преступлений, которые совершаются от имени кредитного потребительского кооператива и иных организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих через свои офисы, отделения, филиалы и представительства, сменяются на дистанционное привлечение денег и цифровой валюты в форме различных интернет-проектов.

Интернет-проекты функционируют как по типу финансовых пирамид, так и в виде псевдоинвестиционных компаний, нелегальных форекс-дилеров, не имеющих лицензии, которые, обещая легкие заработки, привлекают как можно большее число участников для сбора денег и криптовалюты. В МВД подчеркнули, что в реализации подобных преступных схем имеется ряд тенденций, ранее не свойственных финансовым пирамидам.

Так, их деятельность осуществляется исключительно в интернете, отсутствуют представительства или офисы как в РФ, так и за ее пределами. Кроме того, связь с представителем интернет-проекта возможна исключительно в сети или по телефону, нет возможности установить идентификационные данные организатора деятельности интернет-проекта, якобы зарегистрированного за рубежом. Также в перечень тенденций входит использование для привлечения в финансовую пирамиду медийных личностей, блогеров, шоуменов, которые публично демонстрируют в соцсетях свои истории успеха, создавая рекламу незаконной деятельности злоумышленников, обеспечивающую приток новых вкладчиков-инвесторов. При этом действовать они могут как умышленно, так и в силу добросовестного заблуждения.

В МВД предупредили, что неизменным осталось главное - данные организации реальной экономической деятельностью не занимаются, привлеченные деньги в экономическом обороте не участвуют, выплаты участникам подобного рода схем изначально осуществляются исключительно за счет средств, внесенных новыми участниками, или сразу похищаются. Примерами наиболее успешных разоблачений финансовых пирамид в МВД назвали пресечение деятельности брокерской компании QBF, жилищного потребительского кооператива "Бест Вей" и компании Finiko. Суммарный ущерб от их деятельности превысил 27 млрд рублей.