В Климовске тепло вернулось почти в половину ранее отключенных домов

К отоплению подключили 81 многоквартирный дом, заявили в МЧС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Теплоснабжение в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске восстановлено в 81 из 174 многоквартирных домов, попавших ранее под отключение. Об этом сообщает подмосковный главк МЧС РФ.

"По состоянию на 07:00 8 января 2024 г. подключен 81 многоквартирный дом", - сообщает ведомство.

Всего под отключение попали 174 многоквартирных дома и восемь социально значимых объектов. Детские сады и школы не работают в связи с праздничными днями. От МЧС к ликвидации ЧП привлечены 24 человека и девять единиц техники.

4 января глава Подольска Григорий Артамонов сообщил, что в муниципалитете произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в ряде населенных пунктов Подмосковья в ночь на 4 января опускалась ниже 30 градусов и была на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса.

По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". Вечером 5 января был запущен котел. 6 января Артамонов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации локального характера в Подольске. Из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.