Умер создатель языка программирования Pascal

Николасу Вирту было 89 лет

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создатель языка программирования Pascal, умер 1 января на 90-м году жизни. Соответствующее заявление распространила Ассоциация вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM).

"С глубоким сожалением мы сообщаем об уходе пионера языка программирования и лауреата премии Тьюринга (самая престижная награда в области информатики - прим. ТАСС) Никлауса Вирта, который умер 1 января 2024 года. Вирт разработал несколько инновационных компьютерных языков, таких как Euler, Algol-W, Modula и Pascal, которые стали основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований", - говорится в тексте.

В 1984 году Вирт стал лауреатом премии Тьюринга, носящей имя одного из основоположников компьютерной науки - английского математика Алана Мэтисона Тьюринга (1912-1954) - присуждается ежегодно, начиная с 1966 года.