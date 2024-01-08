Четыре детсада построят в Новой Москве в 2024 году за счет столицы

Глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что в дошкольных учреждениях оборудуют залы для занятий, кружковые, спальни, медкабинеты, раздевалки, буфеты, кухни полного технологического цикла

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Четыре детсада построят за счет городских средств в Новой Москве в 2024 году, два из них появятся на территории административно-делового центра "Коммунарка", также новые садики получат города Щербинка и Московский. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Благодаря реализации этих проектов территории получат суммарно 915 мест в детских садах. В условиях активной жилой застройки соответствующих населенных пунктов это исключительно важно, учитывая, что 75% новоселов этих округов - семьи с детьми", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Так, новый детский сад с бассейном на 300 воспитанников появится в деревне Лапшинка на территории города Московский. "Два учреждения на 200 и 265 мест разместятся в Коммунарке, а четвертый детский сад на 150 воспитанников введут в эксплуатацию на Овражной улице в Щербинке", - уточнил заммэра.

Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в дошкольных учреждениях оборудуют залы для занятий, кружковые, спальни, медкабинеты, раздевалки, буфеты, кухни полного технологического цикла. "Согласно проектам, строители выполняют просторные группы, устанавливают окна с увеличенным остеклением, оборудуют удобные выходы на улицу", - цитирует пресс-служба Жидкина.

Глава департамента добавил, что после окончания основных работ специалисты проведут благоустройство прилегающих территорий, где обустроят уютные дворы с игровыми зонами и озеленением. "Также будут смонтированы системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Специалисты организуют посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра. В детских садах будут созданы необходимые условия для взрослых и детей с ограниченными возможностями", - резюмировал Жидкин.

Всего с момента присоединения территорий к столице в 2012 годц в ТиНАО уже построено и введено в эксплуатацию 142 новых объекта образования.