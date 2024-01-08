В Казахстане предложили выселять дебоширов в целях борьбы с бытовым насилием

Также предлагается криминализировать умышленное причинение незначительного вреда здоровью и побои, заявил зампредседателя комитета административной полиции МВД страны Ренат Зулхаиров

АСТАНА, 8 января. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана совместно с МВД подготовили поправки к законодательству, предусматривающие временное выселение злостных семейных дебоширов для предотвращения случаев бытового насилия. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.

"В соответствии с планом действий в области прав человека и верховенства закона, утвержденным 8 декабря 2023 года указом президента Казахстана, совместно с уполномоченным по правам ребенка Динарой Закиевой и депутатами Мажилиса парламента выработаны законодательные поправки по усилению мер защиты прав женщин и детей и по продвижению семейных ценностей", - сказал Зулхаиров. По его словам, предлагается криминализировать умышленное причинение незначительного вреда здоровью и побои. Сейчас подобные деяния трактуются как административное правонарушение.

"В рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселять агрессора из жилища. При этом ему предлагается обдумать свои поступки в центрах социальной адаптации. Также суд будет вправе назначать агрессору прохождение обязательных психокоррекционных курсов в организациях здравоохранения", - пояснил зампредседателя комитета. Он уточнил, что в МВД будет создано специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В 2023 году в Казахстане законодательно ужесточили ответственность за бытовое насилие. Полиция перешла от заявительного к выявительному принципу регистрации подобных правонарушений. В рамках нового законодательства за вторую половину 2023 года рассмотрено 50 тыс. обращений о бытовых скандалах. По 64% материалов начато административное производство.