В Горно-Алтайске продлили каникулы в школах из-за ОРВИ и коклюша

В восьми школах города каникулы продлили до 10 января, в еще двух - до 15 января

ГОРНО-АЛТАЙСК, 8 января. /ТАСС/. Власти Горно-Алтайска продлили каникулы в восьми школах региона до 10 января, а в еще двух - до 15 января. Меры приняты для снижения заболеваемости коклюшем и ОРВИ, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Период каникул увеличен по рекомендации управления Роспотребнадзора по Республике Алтай и управления образования города Горно-Алтайска для снижения заболеваемости коклюшем и ОРВИ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в восьми школах города каникулы продлены до 10 января, в еще двух - до 15 января.

С 29 декабря по 3 января (по последним данным регионального Роспотребнадзора) в Республике Алтай зарегистрировано 518 обращений граждан в медицинские организации по поводу ОРВИ (за предыдущую неделю - 874, снижение на 37,1 %), в том числе 231 случай заболевания детей (предыдущая неделя - 568). Несмотря на снижение заболеваемости в целом в регионе, растет доля заболевших в столице республики - по данным на 3 января она составила 54,8% от всех заболевших, неделей ранее - 48,8%.