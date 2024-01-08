В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снега

В МЧС по региону рекомендовали быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи, сильный снег в горах ожидается до среды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение о сильном снеге на территории города Сочи. В период 12-13 часов 8 января и до конца суток 8 января, а также ночью и до конца 9 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звонить по телефонам экстренных служб, а также закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщать по телефонам экстренных служб.