Илон Маск опроверг слухи о том, что он употребляет наркотики

Он рассказал, что согласился по запросу NASA проходить тестирование на наркотики в течение трех лет, специалисты не нашли остаточных следов наркотических веществ

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Миллиардер, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опроверг появившиеся ранее в СМИ слухи о том, что он употребляет наркотики.

Как поясняет журнал Forbes, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) потребовало от Маска в 2018 году гарантировать исполнение запрета на употребление наркотиков для сотрудников SpaceX после того, как в Сети распространилось видео, на котором предприниматель курил марихуану во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану. По условиям соглашения с NASA, глава SpaceX также должен был периодически проходить тестирования на наличие в крови наркотических веществ, чтобы его компания смогла сохранить доступ к госконтрактам.

"После той одной затяжки у Рогана я согласился по запросу NASA проходить тестирование на наркотики в течение трех лет <...>. Они не нашли даже остаточных следов наличия наркотиков или алкоголя", - написал Маск в соцсети X. Он добавил, что даты сдачи анализов подбирались "случайным образом".

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в совете директоров Tesla и SpaceX беспокоятся, что якобы имеющиеся у Маска проблемы с психическим здоровьем, а также употребление предпринимателем наркотических веществ может сказаться на деятельности компаний и судьбе принадлежащих ему активов.