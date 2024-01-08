В Северной Осетии всех вынужденных переселенцев обеспечили сертификатами на жилье

Министр строительства и архитектуры республики Дмитрий Базаев сообщил, что сертификаты получили 43 семьи

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 января. /ТАСС/. Находящиеся в очереди семьи вынужденных переселенцев обеспечены жилищными сертификатами в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Дмитрий Базаев.

"За счет средств федерального бюджета в республике были обеспечены 43 семьи вынужденных переселенцев жилищными сертификатами. На текущий момент граждан указанной категории в сводном списке не числится", - сказал Базаев.

Список получателей жилищных сертификатов на этот год пока не определен, но несколько вынужденных переселенцев уже обратились для принятия их на жилищный учет.

В Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы, переехавшие в республику из Грузии после грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах.