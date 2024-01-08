В Узбекистане откажутся заверять сделки с недвижимостью за долги за невывоз мусора

С 2024 года в республике поэтапно вводится временное ограничение приема платежей за электроэнергию в случае наличия такой задолженности

ТАШКЕНТ, 8 января. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, позволяющий не заверять нотариально сделки с недвижимостью за долги за услуги по вывозу бытового мусора. Об этом сообщил правовой портал Norma.

"С 1 апреля 2024 года нотариальное удостоверение сделок, связанных с недвижимым имуществом и автотранспортом, будет осуществляться только при отсутствии у граждан задолженности за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении. По данным портала, с 2024 года в республике поэтапно вводится временное ограничение приема платежей за электроэнергию в случае наличия такой задолженности.

С 1 июля этого года эти ограничения вступят в силу в Ташкенте и областных центрах и коснутся тех должников, которые не оплачивали вывоз мусора 6 месяцев. С 1 ноября ограничения во всех регионах страны начнут применяться за трехмесячный долг за вывоз мусора.