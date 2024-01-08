Патриарх Кирилл призвал родителей с раннего детства водить детей в церковь

Глава РПЦ отметил, что такое воспитание формирует "человека, достойного того, чтобы называться христианином, гражданином России, защитником Отечества"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных родителей воспитывать своих детей в "церковном духе" и с раннего детства приводить их в храм, так как это сформирует у них "сильный иммунитет от зла".

"Обращаюсь ко всем православным семьям - пожалуйста, заботьтесь о воспитании своих детей. <...> Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, как важно воцерковление ребенка не только посредством совершенного обряда в церкви, но и посредством посещения храма, воспитания его в церковном духе. Мое особое сегодня обращение к родителям - с самого раннего детства заботьтесь о духовном воспитании ребенка, вы привьете ему очень сильный иммунитет от зла", - сказал он в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Глава РПЦ отметил, что именно такое воспитание формирует "человека, достойного того, чтобы называться христианином, гражданином России, защитником Отечества". По его словам, семья формирует личность, закладывает сознание ребенка.

"Огромное значение имеет воспитание детей с младенческого возраста, то, что закладывается в их сознание, память, то сопровождает их на протяжении практически всей жизни. <...> Если иногда из-за усталости, занятости, разных жизненных обстоятельств родители меньше уделяют внимания воспитанию ребенка, то это грех, который они на душу себе берут", - добавил он.