На Чукотке весной начнется проект по охране поселков от белых медведей

Директор фонда "Компас" Татьяна Ковалева рассказала о планах запустить "Медвежий маршрут", в рамках которого будут создаваться кормовые пятна для предотвращения захода животных в поселения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фонд "Компас" запускает весной 2024 года на Чукотке проект "Медвежий маршрут" по предотвращению заходов белых медведей в поселки и предупреждению встреч с людьми. Об этом сообщила ТАСС директор фонда Татьяна Ковалева.

"Мы запускаем "Медвежий маршрут" и хотим создать кормовые пятна, чтобы медведи вообще не заходили в поселки. Мы будем делать это обязательно с Росприроднадзором. Пока мы ведем подготовительную работу, весной у нас начнется первая экспедиция", - сказала Ковалева.

По ее словам, именно на Чукотке медведи часто заходят в поселки, из-за чего возникают конфликты с местными жителями.

Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей.

Фонд "Компас" учрежден в июне 2022 года как первый национальный экологический фонд. В попечительский совет фонда вошли председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.