В Саратове отменили занятия учеников 1-6 классов первой смены

В администрации города сообщили, что это необходимо из-за морозов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Занятия учеников с первого по шестой классы первой смены отменили в Саратове из-за морозов, сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

"В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха в ночные и утренние часы завтра, 9 января, отменяются занятия для учащихся с 1 по 6 классы первой смены школ города Саратова", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на синоптиков проинформировали, что до 12 января местами по области прогнозируется мороз до минус 25 градусов, что ниже климатической нормы на 9 градусов.

Кроме того, в Министерстве просвещения и воспитания Ульяновской области отметили, что в ночь на 9 января и утром на территории региона ожидается понижение температуры - до минус 23-28 градусов. В связи с этим, руководителям школ рекомендовали во вторник отменить занятия учеников 1-8 классов.