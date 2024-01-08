ДНР и Ростовскую область намерены соединить ж/д ниткой в 2024 году

Председатель правительства республики Евгений Солнцев сообщил, что такая мера позволит улучшить доставку грузов для развития региона

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Донецкую Народную Республику (ДНР) и Ростовскую область планируют соединить железнодорожной ниткой в 2024 году, сообщил ТАСС председатель правительства республики Евгений Солнцев.

Постоянное железнодорожное сообщение ДНР с Ростовской областью было прервано в 2014 году из-за боевых действий в Донбассе.

"Запланировано проложить две железнодорожные линии: одну из Донецка в Ростов (Ростов-на-Дону - прим. ТАСС), другую - закольцованную в регионе", - сказал Солнцев.

Он уточнил, что строительство пути запланировано на текущий год. Мера позволит значительно улучшить доставку грузов для развития региона. Как уточнил премьер, всего по республике планируется восстановить более 1 000 км автомобильных дорог. Из них дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения - 405 км.