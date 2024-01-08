Команда из Якутии победила на международном фестивале снежной скульптуры в Новосибирске

Скульптуры оценивались по трем критериям - техника исполнения, оригинальность и выразительность

НОВОСИБИРСК, 8 января. /ТАСС/. Скульптурная композиция "Царица холода", созданная из снега мастерами из Якутии, удостоилось главного приза на международном сибирском фестивале снежной скульптуры в Новосибирске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города.

"В парке "Арена" подведены итоги традиционного, 24-го фестиваля снежных скульптур на приз мэра Новосибирска. Третье место заняла команда из Луганска, второе - из Республики Тыва, первое место у мастеров из Республики Саха (Якутия) за композицию "Царица холода", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится в новогодние праздники уже более 20 лет, его площадкой впервые в этом году стал открытый в 2023 году парк рядом с новой ледовой ареной. Для изготовления снежных скульптур в сквер был завезен чистый снег. Организаторы предоставили командам скульпторов снежные блоки высотой 3 м, в течение трех дней мастера работали с ними. Основными инструментами для создания скульптур становятся лопаты и пилы.

Всего в фестивале приняли участие признанные мастера снежного дела из Москвы, Хабаровска, Республики Тыва, Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Томска, Луганска, Омска и с острова Куба и Новосибирска. Скульптуры оценивались по трем критериям - техника исполнения, оригинальность и выразительность.

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится для укрепления и развития культурных связей между Новосибирском и другими городами, в том числе городами-побратимами. История фестиваля началась около 20 лет назад, когда в 2000 году команда скульпторов из Новосибирска приняла участие в международном фестивале снежной скульптуры в японском городе-побратиме Саппоро.

Вернувшись на родину, сибирские мастера предложили проводить снежный фестиваль в Новосибирске. В разные годы участниками фестиваля становились скульпторы более чем из 25 городов России, свое мастерство демонстрировали участники из Казахстана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии и Германии.