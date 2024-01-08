Собянин: число туристов и бизнес-поездок в Москве в 2023 году возросло

Мэр столицы отметил, что такой результат был достигнут "благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры и ориентации на глобальные тренды"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Рост внутреннего турпотока в Москве в 2023 году относительно рекордного 2019 года составил 22%, число бизнес-поездок в 2023 году выросло на 28% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Мировой турбизнес до сих пор восстанавливается после пандемии. Для Москвы 2019 год был рекордным по внутреннему турпотоку. Но в 2023-м мы приняли на 22% больше гостей. Число бизнес-поездок увеличилось на 28%", - написал мэр.

Он отметил, что данный результат был достигнут "благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры и ориентации на глобальные тренды".