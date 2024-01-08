В ДНР в 2024 году планируют восстановить порядка 300 соцобъектов

Среди них 200 многоквартирных жилых домов и более 40 объектов образования

ДОНЕЦК, 8 января. /ТАСС/. Порядка 300 многоквартирных домов и объектов инфраструктуры планируют восстановить в Донецкой Народной Республике (ДНР) в этом году, сообщил ТАСС глава регионального правительства Евгений Солнцев.

"В этом году работа по восстановлению инфраструктуры ДНР будет продолжена. Так, в планах более 200 многоквартирных жилых домов, более 40 объектов образования, 23 объекта здравоохранения, 22 детских сада, 13 спортивных объекта и так далее.", - отметил премьер.

Кроме того, продолжится и развитие дорожного хозяйства.

Восстановление будет проводиться в рамках федеральных и региональных программ и специального инфраструктурного проекта. При содействии шеф-регионов всего запланировано более 600 мероприятий по восстановлению.