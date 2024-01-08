Ярославская область примет на отдых 300 детей из Белгорода

Местные специалисты вместе с белгородскими коллегами готовятся к их приему, заявил губернатор региона Михаил Евраев

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Детские лагеря в Ярославской области примут 300 детей из Белгорода в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

"В ближайшее время примем у нас в гостях 300 ребят из Белгородской области. Там сейчас неспокойно, а у нас они будут в комфорте и безопасности. Наши специалисты вместе с белгородскими коллегами уже готовятся к приему детей", - написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что 1,3 тыс. детей из Белгорода планируется отправить на отдых в загородные лагеря в других регионах. Тамбовская область примет 150 школьников, Воронежская - 300 школьников.

Два детских лагеря в Калужской области примут 280 детей из Белгорода. "В "Соколе" хорошие условия с точки зрения образовательных возможностей, досуга и спорта - здесь разместим 180 ребят. И еще 100 - в новых корпусах "Витязя". Сейчас по моему поручению коллеги прорабатывают организационные вопросы: от быта и безопасности до культурно-образовательной программы. Надо чтобы белгородские ребята чувствовали себя у нас максимально комфортно, как дома. И не скучали", - написал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове.