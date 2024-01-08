В Мурманской области открыли дорогу к селу Териберка после метели

Автоподъезд является единственной возможностью добраться по суше до старинного села у побережья Баренцева моря

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Дорога к популярному среди туристов селу Териберка в Мурманской области открыта после метели, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Движение было закрыто из-за метели и плохой видимости.

"С 14:00 открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС км 32 - км 136+570 и автоподъезд к селу Териберка 0 - км 38+260", - говорится в сообщении.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до старинного села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом на Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает, видимость практически отсутствует. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу по пути из Териберки в Мурманск.

Село Териберка, где проживают около 1 тыс. человек, стало известным после съемок там фильма "Левиафан". Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска и является одним из самых популярных мест для посещений туристов. Ежегодно до пандемии село посещали до 40 тыс. человек.