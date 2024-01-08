Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат после участия в "голой вечеринке"

Музыкант пребывает в хорошем настроении и продолжает писать песни, утверждает член ОНК Москвы Алексей Лобарев

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Рэперу Николаю Васильеву (Vacio), принявшему участие в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор" в Москве, вручена повестка в военкомат. Об этом ТАСС сообщил член ОНК Москвы Алексей Лобарев, посетивший Васильева в спецприемнике.

Лефортовский суд Москвы 6 января вновь назначил 10 суток административного ареста рэперу Николаю Васильеву, признав его виновным в мелком хулиганстве после участия в вечеринке в "Мутаборе".

"Мы с членами ОНК посетили Васильева в спецприемнике №2, где он содержится после второго ареста. Артист рассказал, что ему вручили повестку в военкомат, и он даже прошел медкомиссию для постановки на воинский учет, так как ранее военный билет рэпер не получил по неизвестной мне причине", - рассказал правозащитник. При этом, по словам Лобарева, Vacio имеет заболевание, которое препятствует прохождению его службы в ВС РФ. "Он просил меня не уточнять его диагноз", - отметил наблюдатель.

Лобарев добавил, что Васильев в принципе не возражает против службы в армии, положительно относится к военной операции на территории Украины, а также не разделяет ценностей ЛГБТ.

"Артист еще раз извинился за свое участие в этом мероприятии, заявил, что не предполагал наступления таких серьезных последствий после своего эпатажного появления на этой вечеринке. Отдельно он сказал, что любит женщин, с которыми общался, в том числе на этой вечеринке", - рассказал член ОНК. Правозащитник также отметил, что рэпер пребывает в хорошем настроении и продолжает писать песни, находясь в спецприемнике.

В конце декабря 2023 года Лефортовский суд признал рэпера виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), за что ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей и ареста на 15 суток. Днем ранее Васильев должен был выйти на свободу, однако был задержан, на него составили новый протокол.

В ночь на 21 декабря прошлого года в "Мутаборе" прошла вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти "практически голыми". Мероприятие посетили певцы Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак. Как ранее установил суд, рэпер на вечеринке нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в Telegram-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.