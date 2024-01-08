На западе Москвы появилась новая зона отдыха у станции МЦД-4 Очаково

Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 39,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили благоустройство территорий возле открытой в сентябре прошлого года станции МЦД-4 Очаково на западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тыс. человек, в настоящее время ведется активное строительство жилых домов. Через пару лет пассажиропоток вырастет в несколько раз, с учетом этого и разрабатывалась концепция благоустройства. В границы работ вошли улицы Большая Очаковская, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулки", - сказал Бирюков.

Он отметил, что воздушные линии электропередачи убрали в кабельную канализацию протяженностью более 21 км, проложили дополнительную систему водостока "В рамках проекта привели в порядок и расширили тротуары, по просьбам жителей на улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке обустроили удобные и безопасные пешеходные маршруты. Общая площадь пешеходной зоны теперь составляет более 39,5 тыс. кв. м. Обновили 66 тыс. "квадратов" покрытия проезжей части, установили пять новых светофоров, организовали свыше 350 парковочных мест, более 60 велопарковок и две точки велопроката", - добавил заммэра.

Кроме того, модернизирована система уличного освещения: в районе станции установили более 300 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта поставили около 20 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

Также в сквере на улице Марии Поливановой обустроили зону отдыха с зелеными насаждениями и удобными скамейками, организовали зону для воркаута, на восьми детских площадках установили современное оборудование. На территориях, прилегающих к станции Очаково, высадили около 120 деревьев, разбили газон общей площадью свыше 36,5 тыс. кв. м, заключил Бирюков.