Транскам закрыли для всех автомобилей из-за снегопада и опасности схода лавин

Такая мера будет действовать до особого распроряжения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с РФ, запретили для автомобилей из-за сильного снегопада в горах и высокой опасности схода лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Южной Осетии.

"Ввиду сильного снегопада в горах и высокой опасностью схода лавин, невозможностью обеспечения безопасности проезда по Транскаму МЧС Республики Южная Осетия с 21:00 закрывает трассу до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственная автодорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность - 164 км. Большая часть магистрали проходит по высокогорным участкам.