В Алтайском крае ограничили движение на трассе до границы с Казахстаном из-за непогоды

Речь идет о трассе К-09

БАРНАУЛ, 8 января. /ТАСС/. Движение транспорта ограничено на трассе К-09, которая связывает несколько населенных пунктов Алтайского края с границей Республики Казахстан, из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями временно ограничено движение для всех видов транспорта: на трассе К-09 Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан на участке от Курьи до села Староалейское", - говорится в сообщении.

Также ограничения для транспорта из-за непогоды ввели на федеральной трассе Р-254 "Иртыш" в границах Новосибирской области с 947-го по 1 018-й км до 22:00 (18:00 мск).

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что ограничение для проезда автомобилей ввели на участке трассы К-03 от города Змеиногорска до города Рубцовска в Алтайском крае протяженностью около 70 км из-за метели.

В Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение на 8-9 января. По данным синоптиков, ожидаются усиление ветра порывами до 28 м/с, снег, метель, гололед, температура воздуха опустится до минус 16 градусов.