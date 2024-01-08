В Литве в возрасте 109 лет умер старейший житель страны

Всего в стране насчитывают 339 человек в возрасте старше 100 лет

ВИЛЬНЮС, 8 января. /ТАСС/. Старейший житель Литвы Юозас Меряцкас умер на 110-м году жизни. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила староста Румшишской сенюнии, в одном из населенных пунктов которой проживал он, Эугения Генявичене.

"Он скончался в воскресенье", - сказала она. Согласно данным регистра населения, Меряцкас был старейшим жителем страны. По словам старосты, он до конца своих дней сохранял бодрость духа. "Нередко сам ходил в магазин, но перед Рождеством занемог", - рассказала Генявичене.

В настоящее время в Литве насчитывается 339 человек в возрасте старше 100 лет.