Исторический бульвар в Севастополе благоустроят к весне 2024 года

Глава города Михаил Развожаев отметил, что бульвар является одним из знаковых мест для горожан

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Исторический бульвар в Севастополе благоустроят к десятилетию со Дня воссоединения Крыма с Россией, которое будет отмечаться в марте 2024 года. Об этом журналистам сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"К 10-летию "Русской весны" (Дню воссоединения Крыма с Россией - прим. ТАСС) мы должны привести в порядок Исторический бульвар. Горожане давно ждут. Были сложности, связанные с его федеральным статусом, поиском финансирования. Сейчас есть понимание, как привлечь финансирование к реализации этого проекта. В этом году мы должны его сделать", - сказал он, отметив, что Исторический бульвар является одним из знаковых и любимых мест для жителей города.

На Историческом бульваре расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с Первой обороной Севастополя, в том числе один из символов города - панорама. Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, превращена в музей подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.

18 марта 2024 года будет отмечаться День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году был подписан договор о принятии в состав РФ Республики Крым.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.