Кобзев привез технику и подарки бойцам на ЛБС в зоне спецоперации

Губернатор Иркутской области договорился с командирами бойцов из Приангарья о проведении видео-конференц-связи с родственниками, вместе с командованием наградил военнослужащих государственными наградами

ИРКУТСК, 8 января. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил зону боевого соприкосновения на территориях, где проходит специальная военная операция, и передал новогодние подарки, технику и оборудование военнослужащим, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил зону боевого соприкосновения. Глава региона доставил технику, оборудование, необходимое на передовой, новогодние подарки, продукты питания длительного хранения в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Кобзев договорился с командирами бойцов из Приангарья о проведении видео-конференц-связи с родственниками, а также вместе с командованием наградил военнослужащих из Иркутска, Усть-Кута, Баяндаевского и Осинского районов государственными наградами. Трое бойцов получили медали Жукова, двое - медали Суворова.

"Это высшие государственные награды РФ, которые присуждаются военнослужащим по решению президента в знак признания их мужества, боевого мастерства и вклада в оборону и безопасность страны. Другие бойцы получили медали "За отвагу" и "За храбрость". Командиры хвалят наших бойцов. Настоящие мужчины, надежные, крепкие. Для таких ребят смелость и отвага - не просто слова. Благодарен им за честную службу", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Кроме того, Игорь Кобзев побывал в подшефном Иркутску городу Кировске в Луганской Народной Республике, где в 2024 году регион отремонтирует 21 участок автодорог.