Уроки для школьников Климовска пройдут в дистанционном формате

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что после подключения жилых домов специалисты займутся школами и детскими садами

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Школьников микрорайона подмосковного Подольска Климовск переведут на дистанционный формат обучения в связи с прорывом теплотрассы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для малышей, у которых родители завтра выходят на работу, мы организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя", - отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что после подключения жилых домов специалисты займутся школами и детскими садами. На это потребуется 2-3 дня.

Кроме того, Воробьев упомянул, что учителя Климовска в эти дни организовали в гимназии им. Подольских курсантов центр помощи. "У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли здесь отдохнуть и отогреться", - добавил он.

Авария в Климовске

4 января глава Подольска Григорий Артамонов сообщил, что в муниципалитете произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в ряде населенных пунктов Подмосковья в ночь с 3 на 4 января опускалась ниже 30 градусов и была на 7-12 градусов ниже климатической нормы. В столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха в Подольске понижалась до минус 21 градуса.

По итогам проведенных аварийно-восстановительных работ котельная была запущена, однако затем на объекте выявили технические неполадки. Для жителей были открыты пункты обогрева в гимназии им. Подольских курсантов и ДК "Машиностроитель". Вечером 5 января был запущен котел. 6 января Артамонов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера в Подольске. Из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках появлялись новые прорывы на магистральной линии и в домах.