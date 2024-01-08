Все школы Нижневартовска в ХМАО переведут на дистант из-за кори и ОРВИ

По данным муниципального департамента образования, дистанционное обучение будет проводиться с 9 по 21 января

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 января. /ТАСС/. Школы Нижневартовска, второго по численности города Ханты-Мансийского автономного округа, переходят на дистанционное обучение из-за роста числа случаев кори и ОРВИ среди детей. Об этом сообщили в муниципальном департаменте образования.

"Уважаемые родители, педагоги, в связи с регистрацией заболеваемости корью среди детей в Нижневартовске, превышением эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу на основании решения СПЭК от 8 января образовательный процесс в школах будет осуществляться с применением дистанционных технологий", - сказано в сообщении.

По данным властей, дистанционное обучение будет проводиться с 9 по 21 января.