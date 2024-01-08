Число обесточенных населенных пунктов на Украине достигло 930

Наблюдается значительное обледенение сетей из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом, заявили в украинском Минэнерго

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Число населенных пунктов Украины, оставшихся без электроэнергии из-за непогоды, выросло до 930. Об этом сообщило Минэнерго в своем Telegram-канале.

"К сожалению, непогода не утихает. Из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей. По состоянию на 16:00 (17:00 мск - прим. ТАСС) без света остаются 930 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Утром 8 января сообщалось о 850 обесточенных населенных пунктах.

"Больше всего страдает Одесская область - обесточено 279 населенных пунктов", - указали в ведомстве. Тяжелая ситуация в Днепропетровской (250 населенных пунктов без электроэнергии), Николаевской (237) и Кировоградской (164) областях.